Al Tennis Club di Napoli si è tenuta la presentazione del libro “Napoli. I più grandi giocatori. Cuori da campioni​​“ del noto giornalista Valter De Maggio. Tanti ospiti d’eccezione tra cui l’ex presidente Ferlaino, Hugo Maradona (fratello di Diego) e soprattutto Dries Mertens. Queste le parole del belga:



IL FIGLIO - “Mio figlio? Nascerà a Napoli”.



I GOL - “Difficile scegliere il gol più bello che ho segnato. Quello contro il Torino è sicuramente uno dei più belli però in momenti del genere, momenti positivi viene tutto più semplice. I gol più belli sono quando segni dopo tanto tempo che hai difficoltà e non riesci a fare le solite cose. L’ultimo che ho segnato è un rigore, un bel rigore, ma viene dopo un periodo non semplice, dopo che mi sono operato alla spalla. In questi momenti segnare è bello”.



SCUDETTO - “Scudetto? Bisogna sempre sognare. Stiamo facendo bene, abbiamo un allenatore e uno staff che stanno lavorando duramente. È arrivato qualche giocatore che ci ha fatto alzare il livello”.



LA CITTÀ - “Non ho bisogno di parlare, tutti sanno cosa penso di Napoli. Quando mi sveglio vedo il mare. Il problema mio è che non so come farò a tornare a vivere in Belgio”.



MARADONA - “Nel mostro spogliatoio, a Napoli e in tutto il mondo Maradona a sarà sempre vivo. Noi parliamo spesso di Diego”.