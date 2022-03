Leo Messi non esclude nulla sul futuro al termine della partita vinta dalla sua Argentina sul Venezuela: "Sono molto felice qui in Nazionale, c’è un gruppo meraviglioso e le persone mi vogliono bene e lo dimostrano ogni giorno di più. Sono grato per il sostegno dei nostri tifosi ogni volta che vengo in Argentina perché ci aiuta a vincere e rende tutto più bello. - continua Messi – Ora penso all’Ecuador, l’ultima partita di qualificazione, e ai Mondiali. Dopo non so, ma ho intenzione di riconsiderare tante cose comunque vada la competizione. Ci sono tante cose su cui riflettere".