Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan ed ex dirigente del Barcellona, commenta così, a gazzetta.it, la possibilità di vedere Lionel Messi con la maglia dell’Inter: “Faccio parecchia fatica a immaginarlo lontano da Barcellona. Lì è il re indiscusso, arrivò da ragazzino e chiunque gli vuole bene. A parer mio, certi discorsi sono pura utopia. Nella vita, come nel calcio, ‘mai dire mai’. Tuttavia, anche sforzandomi, in merito a un suo possibile addio non riesco a trovare neanche un motivo: Messi è una persona meravigliosa e a livello economico guadagna cifre importantissime. Lui e il Barça sono perfetti insieme. Sarebbe bello, bellissimo vedere Messi e Ronaldo uno contro l’altro. E lo dico da amante del calcio italiano, ma sul serio: Messi e il Barcellona sono una cosa sola. E l’Inter farebbe bene a trattenere uno come Lautaro".