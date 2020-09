non le manda a dire. Attraverso un post su Instagram, la Pulce ha salutato, pronto ad abbracciare l'Atletico Madrid, e non ha perso occasione per attaccare il Barcellona. "Mi ero già fatto un'idea, ma oggi entrando nello spogliatoio mi sono davvero reso conto. Com'è difficile non continuare a condividere la giornata con te, tanto in campo quanto fuori. Mancherà tantissimo. Abbiamo trascorso molti anni, molti pranzi, molte cene, molte cose che non dimenticherò mai. Sarà strano vederti con un'altra maglia e molto di più affrontarti.Ti auguro tutto il meglio per questa nuova sfida. Ti voglio molto, molto bene. A presto amico".