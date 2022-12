Con la vittoria dei Mondiali in Qatar, Lionelha davvero convinto tutti, persino i suoi più acerrimi rivali.lo stadio più famoso del Brasile e uno dei più iconici della storia.Secondo quanto riportato da Tyc Sports, la Sovrintendenza allo sport di Rio de Janeiro ha esteso l’invito a Messi dopo le prestazioni nell’ultimo torneo iridato, Non si tratta però di una novità."Messi ha già dimostrato tutta la sua importanza dentro e fuori dal campo. È un giocatore che da anni è ai massimi livelli nella storia del calcio. Vincere il Mondiale è solo il coronamento di una carriera bella e vittoriosa.”, si legge nella motivazione.Al Maracanà si sono giocate(1950 e 2014, quando l’Argentina di Messi si è inchinata alla Germania di Gotze)con gli argentini che hanno battuto 1-0 il Brasile. Le impronte dei piedi di Messi sarebbero poste nella Walk of Fame dello stadio, accanto a quelle di eroi nazionali comee altri giocatori come il cileno, il serbo, il portoghese, l’uruguaianoe il tedesco