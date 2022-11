Pubblicato sui social il dietro le quinte dello scatto della grande fotografa Annie Leibovitz che ritrae Cristiano Ronaldo e Leo Messi giocare a scacchi su una valigetta di una nota firma di abbigliamento di lusso. Due clip separate in cui i due non si incontrano mai: l'immagine è stata composta con un programma di fotoritocco, per la delusione dei tifosi. (Insagram @cristiano @leomessi @louisvuitton).