Il calcio potrà anche essere lo sport più famoso e seguito al mondo, ma di certo non è quello più remunerativo. Lo sa bene Conor McGregor, volto noto delle arti marziali miste e atleta più pagato al mondo nell’annata 2021/2022. Secondo uno studio del bookmaker nordamericano 'OLBG', che si è basato sui profitti e i contratti degli sportivi a cui ha avuto accesso la rivista 'Forbes', l’irlandese ha guadagnato un milione ogni nove secondi in cui è stato sul ring e 6,2 milioni al minuto. Tanta boxe, arti marziali e combattimenti insomma nelle prime posizioni. A ruota anche i pagatissimi atleti della Nfl, la lega di football americano, mentre per trovare i protagonisti del rettangolo verde si deve scendere giù in classifica. Vediamola in questa GALLERY .