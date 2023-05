Prima vera crisi tra Lionel Messi e il Paris Saint Germain. La toccata e fuga in Arabia Saudita per l'evento di uno sponsor ha provocato la sospensione dell'argentino, che rimarrà lontano dal campo e senza stipendio per due settimane. Una scelta che potrebbe avere conseguenze sulla permanenza del campione del mondo in Francia. I betting analyst scommettono così sul futuro di Messi: in pole c'è proprio il campionato arabo, opzione offerta a 1,50, mentre il ritorno al Barcellona dopo appena due stagioni si gioca a 3,50; l'approdo in MLS (Nord America) paga 5 volte la posta, ma attenzione anche all'Italia: l'Inter è vista a 50, con Napoli, Milan, Roma e Juventus a 250. Un prolungamento dell'esperienza al Psg, invece, si gioca a 2,50.