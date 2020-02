Messi e Cristiano Ronaldo insieme? Secondo qualcuno, si può. In MLS, Adrian Heath, proprietario di Minnesota United, dice la sua sui due fuoriclasse di Barcellona e Juventus, al Mirror: "​Da tempo sento dire che a breve ci sarà un grandissimo colpo in MLS ed i nomi di Ronaldo e Messi sono quelli che sento nominare di più. Se c'è qualcuno che può essere in grado di fare questo colpo, è Beckham. Le uniche due destinazioni possibili per giocatori come Messi e Ronaldo sono Los Angeles e Miami. E visto che ora c'è Beckham, direi che andrebbero a Miami".