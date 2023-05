. Questa è una storia che si declina al futuro, ma il futuro è già passato.. Messi che viene sospeso dal Psg per la sua gita fuori programma in Arabia. Cristiano sempre più insofferente di un luogo che ha scelto la scorsa estate senza sceglierlo davvero, solo perché di altre possibilità non ne aveva.La domanda che ci siamo fatti tutti qualche mese fa: ma che ci va a fare Cristiano in Arabia Saudita? Risposta numero uno:. Bastano? Se li fa bastare.. Per la mediocrità del contorno, per il fatto che non riesce ad essere il Cristiano Ronaldo che immaginava, perché si parla più di Georgina che di lui, perché sembra sempre di più un Bufalo Bill portato in giro per il deserto mostrare. Segue gestaccio, la mano sui genitali a rispondere a chi lo insulta e invece intona cori - ah, lesa maestà - a Messi.. Messi che a fine stagione lascerà con ogni probabilità il Psg. Per tornare al, lì dove è stato felice.. Cristiano che non si rassegna, anche se ormai somiglia a Dorian Gray che si guarda allo specchio e si vede invecchiare. E’ certamente lo sportivo più pagato del pianeta, ma la felicità - così come per Messi - è altrove.. Ma tant’è.La verità è che per la prima volta nella loro straordinaria carriera i due -. Messi al Psg non ha vinto nulla, si è limitato a timbrare l’ovvio, ovvero la vittoria nel campionato francese. I sogni di Champions League sono rimasti tali. Cristiano all’Al Nassr sta facendo un campionato mediocre, certamente al di sotto delle aspettative che erano state alimentate quando arrivò, tra squilli di tromba e tappeti d'oro che si srotolavano. Segnerà tre gol a partita.Sono stati i re del mondo. Non lo sono più. Cristiano è partito per il nuovo mondo - l’Arabia - come un conquistatore, però si è dimenticato a casa la spada. Messi forse lo emulerà, ma il solco è quello. Bramano un riconoscimento, più di ogni altra cosa. Desiderano vedersi riconosciuta l'identità perduta.E quando questo succede, la gloria è un lampo nello specchietto retrovisore della vita e il viale del tramonto già si intravede, era un puntino all’orizzonte, ora è il giardino di casa.