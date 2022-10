Leo Messi parla del suo futuro. E lo fa durante un'intervista a Star+, in cui chiarisce che quello in Qatar sarà il suo ultimo Mondiale: "Non farò l'allenatore, ma lo ha detto anche Zidane e poi ha vinto la Champions League. Mi piace la direzione sportiva, formare un gruppo, supportare l'allenatore, ma non tutto è ancora chiaro al 100%".