. Un successo che porterebbe il capitano e numero 10 dell’Albiceleste dritto nell’Olimpo, al fianco del Diez per eccellenza, Diego Armando Maradona. Un Mondiale che l’Argentina aspetta da quel lontano 1986. Ed il popolo argentino è entusiasta, unito, pronto a sostenere sino al triplice fischio – ed oltre, se necessario – gli 11 che scenderanno in campo contro la Francia. Per la gloria, per la storia, per la leggenda., colei che ha dato i natali a Leo Messi.– di professione insegnante -,- “Ciao Messi.. Grazie per essere come sei. Non cambiare mai. Sei un essere meraviglioso, sensibile, semplice.. Scusa per le mie richieste. Grazie per averci dato un'estrema felicità in questi tempi di tante battute d'arresto, perché hai saputo portare il tuo gruppo dove si trova, dove merita.. Mi piace che tu possa esprimere i tuoi sentimenti.– Prima di raggiungere la Spagna – e Barcellona, precisamente –, dalla prima alla terza elementare,. L’insegnante argentina non vede il suo allievo da ben 9 anni ma, tutto ciò, non le ha mai impedito, nel corso di tutto questo tempo, di spendere parole al miele per il suo Leo. In un programma radiofonico argentino, Super Deportivo Radio, Monica ha dichiarato: “. Una lettera che tutti si augurano che giunga tra le mani del fuoriclasse argentino. Le stesse che sono pronte ad alzare la Coppa del Mondo e portarla a Rosario, in Argentina, dalla maestra Domina.. Per se stesso, per l’Argentina, per Diego, per Rosario.