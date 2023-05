ci siamo. Secondo i media francesi non ci sono dubbi: la Pulce lascerà Parigi per trasferirsi in Arabia Saudita per una cifra fuori mercato (si parla di oltre 400 milioni di dollari in due anni ). A frenare tutto però ci ha pensato, padre del fantasista sui social: "Non c'è nulla con alcun club per la prossima stagione.Solo dopo si vedrà cosa c'è da analizzare per prendere una decisione. Il resto sono solo rumors.né alcun patto, e non ci sarà fino a fine stagione. Vedo soloche usano il nome di Leo".