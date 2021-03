IL TABELLINO

Il 4-1 del Camp Nou non ha concesso speranze al Barcellona che comunque ci ha provato a Parigi. Se non c’è riuscito la “colpa” è quasi completamente di, il portiere costaricano del Psg. Ha parato tutto, compreso un calcio di rigore di Messi (incredibile ma vero, il 10 di Rosario ha sbagliato dal dischetto). Per rendere ancora più chiaro il senso della gara parigina basta riportare questi dati:due traverse (successive alla deviazione di Keylor Navas) e gol del Psg segnato su rigore per un tocco accidentale di Lenglet sul tallone di Icardi ad azione praticamente finita., forse la migliore della stagione parigina.Fino al rigore diaveva giocato solo il. Il Psg assisteva passivamente al tentativo dei catalani di realizzare una rimonta storica, come nel 2017. N, con un pizzico di preoccupazione di fronte a un Barcellona vero, non come quello dell’andata. Nei primi 30' la squadra di Koeman ha concluso 10 volte. Le controfigure del Camp Nou erano adesso protagonisti della gara. Dest (disastroso all’andata) stava sfondando a destra davanti al frastornatosulla sinistra prendeva il tempo a Florenzi (preoccupato anche dall’incedere di Jordi Alba in quel settore) e lo infilava a tutta velocità;dirigeva e rifiniva.Rispetto alla batosta in casa, Koeman aveva fatto un solo cambio, forzato peraltro, al posto di Piqué c’era, l’unico in difficoltà perché stava dalla parte die, di conseguenza il primo ad essere sostituito (al 35' del primo tempo, dentro Junior Firpo) dopo un’ammonizione per la trattenuta al missile francese. Il vero cambiamento era nel dispositivo tattico e nelle posizioni in campo: difesa a 3 confra Mingueza e Lenglet.In quella mezz’ora iche, saltato di nuovo Kurzawa (ammonito dopo appena 7' per un fallo su Dembelé), ha fatto partire un diagonale potentissimo deviato sulla traversa da Keylor Navas. E’ bastata mezza disattenzione di(un piede allungato sul tallone di Icardi, in area catalana, con la palla già fra le mani di ter Stegen) per portare il Psg in vantaggio.Due dati. Il primo: Mbappé è il primo giocatore nella storia della Champions League ad aver segnato almeno 4 gol contro il Barcellona in una singola stagione. Il secondo: ha raggiunto i 25 gol in Champions League all’età di 22 anni e 80 giorni, diventando il più giovane in questa speciale graduatoria anagrafica e superando il record precedente di Messi che aveva toccato quota 25 a 22 anni e 286 giorni.Il Barcellona non si è fermato nemmeno quando, con un’ora a disposizione, avrebbe dovuto segnare 4 reti (senza incassarne altre) solo per arrivare ai supplementari.(Verratti è andato col sedere per terra) e da oltre 20 metri ha scaraventato lacon un tiro micidiale per l’effetto con cui ha battuto il miglior parigino in campo, Keylor Navas. Che si è preso subito due clamorose rivincite, la prima sulla conclusione di Busquets,. Già, è successo anche questo,per un fallo di Kurzawa (continuamente disorientato e per questo sostituito da Pochettino con Diallo a inizio ripresa) su Griezmann. In pieno recupero, Florenzi ha tolto dalla sua porta un colpo di testa di Busquets.Squadra moscia, senza ritmo, senza idee, senza spunti. Il 4-1 dell’andata consigliava un atteggiamento tranquillo sì, ma guardingo, di fronte c’era pur sempre la squadra di Messi, una squadra dall’orgoglio catalano. Verratti non ha illuminato la scena come all’andata, Paredes ha passeggiato, i terzini non hanno mai attaccato, solo Mbappé ogni tanto ha piazzato i suoi scatti, ma facendo tutto per conto suo, senza il sostegno della squadra. Per fortuna di Pochettino,Al 45', il Barcellona aveva il 74 per cento di possesso palla con 16 tiri a 5. Il Psg era tutto nelle prodezze del suo portiere. Dopo un’ora di partita Pochettino ha messo dentro Di Maria e Danilo Pereira per Draxler e Gana Gueye. Ma nemmeno con giocatori più freschi il Psg è riuscito ad allentare la morsa del Barça che ha avuto con Messi un’altra straordinaria palla-gol su assist splendido di Dest, ma Leo si è fatto rimontare e chiudere da un clamoroso intervento di Marquinhos. Dopo quell’occasione, il Barcellona ha abbassato un po’ il ritmo, le speranze della qualificazione erano sempre più sottili. Il Psg ha preso a palleggiare lentamente cone ora con, subito dentro la gara., al posto di Dest. Si è fatto male Florenzi ed è entrato. Il Barcellona ha insistito fino alla fine,hanno alzato il muro insieme a Diallo.ha fatto il suo ingresso in campo a 10' dalla fine, insieme a Moriba e a Braitwhaite. Erano gli ultimi tentativi del Barcellona che si è arreso solo al 90'.Per la prima volta dall’edizione 2004-05 sia Cristiano Ronaldo che Lionel Messi non si sono qualificati per i quarti di finale di Champions League. Ma aspettiamo prima di dire che siamo al tramonto di due fenomeni come loro.Pagelle rapide degli italiani e dei giocatori che sono passati dalla nostra Serie A.: ha salvato un gol sulla linea di porta (colpo di testa di Busquets), ma ha sofferto non poco fra Jordi Alba e Dembelé.: strepitoso in una chiusura su Messi all’interno dell’area piccola, era ancora una volta il padrone della difesa parigina.: troppo vago, troppo lento, troppo morbido, rispetto all’andata quasi un fantasma.: ha cercato il palleggio per allentare la morsa del Barcellona, ma anche lui era spesso impreciso.: ha avuto un solo merito, ha provocato il rigore anche se nemmeno se n’è accorto, non c’erano altre tracce di Maurito in questa partita. Pjanic: è entrato negli ultimi 10', è sempre più ai margini del Barcellona.Paris Saint Germain-Barcellona: 1-1PSG (4-3-3): Keylor Navas 8; Florenzi 6 (31' st Dagba sv) Marquinhos 6,5 Kimpembe 6 Kurzawa 4,5 (1' st Diallo 6); Gana Gueye 6 (14' st Danilo Pereira 6) Paredes 5 Verratti 5,5 (39' st Rafinha sv); Draxler 5 (14' st Di Maria 6) Icardi 5,5 Mbappé 6. A disposizione: Rico, Bakker, Pembele, Kehrer, Sarabia, Herrera, Michut. Allenatore: Pochettino 5,5Barcellona(3-4-3): ter Stegen 6; Mingueza 5 (35' pt Junior Firpo 6) F. de Jong 6 Lenglet 5,5; Dest 7 (21' st Trincão 6) Busquets 7 (34' st Pjanic sv) Pedri (34' st Moriba sv) Jordi Alba 6; Griezmann 6 Messi 6 Dembélé 6,5 (34' st Braitwhaite sv). A disposizione: Neto, Umtiti, Puig, Fernandes, De la Fuente, Peña. Allenatore: Koeman 6,5.ARBITRO: Taylor (Inghilterra) 5,5VAR: AttwellMARCATORI: Mbappé al 30' pt (su rigore), 37' pt Messi (B)AMMONITI: 7' pt Kurzawa (P), 25' pt Mingueza (B), 29' pt Lenglet (B), 34' pt Junior Firpo per gioco falloso, 43' st Icardi (P) per comportamento non regolamentare