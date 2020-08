giornalista spagnolo della BBC, è tra gli altri ile, in questi giorni di choc per l'annuncio del fuoriclasse argentino di voler lasciare il club blaugrana, ha espresso la sua opinione in merito nell'intervista concessa a La Repubblica."Non lo avrei mai immaginato, ma dovrò spiegare bene perché Messi è andato via.. L’unica circostanza che potrebbe impedire a Leo di andare via è se il Barça esigerà i 700 milioni della sua clausola di rescissione.che dovrebbero essere pagati dagli stessi dirigenti. Per il Barça, però, non avere più Messi sarà una punizione economico- commerciale durissima", ha dichiarato Balagué.Il giornalista catalano ha poi aggiunto: "Se il Barça non vorrà negoziare si finirà in tribunale, credo proprio che abbiano capito che non c’è altra possibilità che rescindere il contratto.". Un futuro in Italia è possibile? Conte dovrebbe fare qualche variazione, ma sono certo che sarebbe molto contento di averlo all'Inter".