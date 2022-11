Lionel Messi si prepara al suo quinto Mondiale con la Seleccion Argentina. Il giocatore del PSG si è espresso in un'intervista riportata da The Athletic, indicando le sue favorite per la vittoria in Qatar. La pulce ha spiegato come "Brasile, Francia e Inghilterra sono favorite. Al momento sono un pochino sopra le altre". Proseguendo, non è mancata l'allusione al possibile colpaccio dell'Argentina: "tutto può accadere", ha precisato l'argentino.