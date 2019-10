L'asso del Barcellona Leo Messi ha rilasciato una lunga intervista a RAC1, nella quale ha toccato diversi punti dell'attualità blaugrana: “Nonostante l'inizio difficile di stagione, abbiamo una rosa ricca di grandi giocatori e che può puntare a ogni obiettivo. Anche negli anni passati il progetto era vincente, ma negli ultimi anni siamo stati noi a fallire con Roma e Barcellona, certamente non per colpa dell'allenatore”.



Su Cristiano Ronaldo: “Mi sarebbe piaciuto se fosse rimasto al Real Madrid, aggiungeva qualcosa alla nostra rivalità e ad una partita come il Clasico”.



Sulla sua carriera: “Guardiola e Luis Enrique sono i migliori allenatori con cui ho lavorato; la partita che ricordo maggiormente è la semifinale di Champions League contro il Real, vinta 2-0 a Madrid, mentre la rete più bella è il colpo di testa nella finale di Roma. Il mio ricordo peggiore è legato alla stagione 2013/2014, per l'infortunio e la questione col Fisco spagnolo”.



Sul Var: “Mi piace, condivido la sua introduzione ma ultimamente sta generando molti dubbi il suo utilizzo e questo non dovrebbe succedere”.



Sul Pallone d'oro: “Ovviamente mi piacerebbe rivincerlo, ma non sarebbe una delusione se non dovesse succedere. I premi individuali sono un riconoscimento, non una priorità. Soffrirei maggiormente se restassi senza Champions League anche al termine di questa stagione”.



Su Neymar: “Credo che si sia pentito di essersene andato, si è reso conto di aver preso una decisione sbagliata quasi subito. Ero convinto che sarebbe tornato a Barcellona o, in alternativa, sarebbe andato al Real Madrid. Aveva dichiarato apertamente di voler lasciare il Paris Saint Germain e mi aspettavo che Florentino Perez facesse un tentativo”.



Su Griezmann: “Da fuori può sembrare facile giocare in questa squadra, ma non è così. Arriva da un ambiente nel quale si giocava un calcio differente, ma si adatterà alla nostra filosofia, ne sono certo. E' una menzogna che non lo volevo al Barcellona, mi sono sempre espresso favorevolmente sull'arrivo di grandi calciatori e anche nei suoi confronti”.



Sul suo futuro: “Il mio sogno e quello della mia famiglia è di concludere qui la mia carriera. Che io sappia non ci sono in ballo però trattative per prolungare il contratto; di questo se ne occupa mio padre e io mi tengo sempre defilato. Durante la stagione 2013/2014, quella dei problemi col Fisco, mi sono sentito maltrattato e ho pensato di lasciare la Spagna più che il Barcellona. Ma non è arrivata nessuna proposta concreta da alcun club, perchè tutti conoscono il mio desiderio di rimanere a Barcellona”.