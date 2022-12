Lionel Messi vuole che al suo ritorno in campo al Parco dei Principi, al centro del campo, ci sia anche la Coppa del Mondo appena vinta in Qatar. Il Psg invece nicchia per non inimicarsi i propri tifosi francesi che sono stati sconfitti proprio dall'Argentina. Una situazione di stallo che, come riporta Goal.com, sta creando non pochi imbarazzi al club della capitale.