Arturo Vidal resta il primo obiettivo per il centrocampo dell’Inter. Lo ha chiesto Conte, e Marotta ci sta provando. Titolare e in gol ieri con l’Alaves, Arturo ha indicato la tribuna puntando l’indice a terra, come a dire: "Io resto qui". Un segnale? Non è detto, perché il rapporto con Valverde resta difficile. In settimana, prima del Clasico, il centrocampista, appreso di non essere titolare, ha lasciato infuriato l’allenamento, consolato a stento dai compagni. Sì, perché se con il tecnico non c’è sintonia, la squadra è tutta dalla sua parte. Ad iniziare dal leader maximo, Leo Messi.



LA RICHIESTA DI LEO - Stimato dalla dirigenza catalana, Vidal è ritenuto fondamentale dai pretoriani dello spogliatoio blaugrana, a partire da Messi e Suarez, che hanno fatto intendere alla società che non sarebbe la scelta giusta lasciarlo partire a gennaio. Vogliono che resti, e in tal senso le parole di ieri di Valverde: “Arturo continua a giocare, è un nostro giocatore e non pensa a un’altra situazione possibile. Sarà con noi dopo le vacanze”. La strada è dunque in salita, ma un tentativo Marotta e Ausilio intendono comunque farlo.



L'IDEA DELL'INTER - Il Barcellona per lasciarlo partire a gennaio continua a chiedere 20 milioni di euro, subito, senza prestiti o soluzioni temporanee. L’Inter ritiene l’investimento eccessivo per un 32enne, seppur richiesto e stimato da Conte. La formula sulla quale Marotta sta lavorando resta il prestito con diritto di riscatto, ma il club catalano a tali condizioni non indietreggia e tiene il punto. Vidal, dal canto suo, cambierebbe volentieri aria. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo in settimana l’agente del giocatore, Felicevich, è stato in Spagna per tentare di trovare una soluzione. Ma il Barcellona non sembra intenzionato a cambiare idea: o 20 milioni o resta, a maggior ragione dopo la benedizione di Messi.