Da quasi 48 ore ormai, il mondo intero sta celebrando Lionel Messi per la vittoria del Mondiale. Sui social in particolare, è un moltiplicarsi di post con al centro la Pulce, e a molti non è passato inosservato quanto fatto dal Barcellona, che è sembrato quasi ‘appropriarsi’ dell’immagine dell’ex capitano. Nel giro di poche ore infatti, i blaugrana hanno dedicato ben 8 post su Instagram al 35enne nato a Rosario.



STRATEGIA O AFFETTO? - Aprendo la pagina Instagram del club, Messi spopola letteralmente: tanti scatti, di ogni tipo. Dal bacio alla coppa alle celebrazioni in quel del Qatar passando per vecchie foto del fantasista col Barcellona. Un omaggio quasi esagerato, non riservatogli nemmeno dal Psg, suo attuale club, con frasi del tipo “Sarai sempre il migliore” o “Lionel Messi: Barcellona Legend, Argentina Legend, Football Legend”. Trattasi di semplice affetto o siamo davanti ad una vera o propria strategia? Un modo forse per aumentare i followers sui social, oppure richiamare a ‘casa’ la Pulce, in scadenza il prossimo giugno col Psg.