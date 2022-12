Mancano ormai poche ore alla finalissima di Qatar 2022: il Lusail Stadium ospiterà Argentina e Francia, che si giocheranno quella che, per chiunque la vinca, sarà la terza coppa del Mondo nella storia. I campioni in carica della Francia attendono i campioni del Sudamerica che vogliono detronizzarli e consegnare a Leo Messi l'unico trofeo che ancora manca nella sua impareggiabile carriera. Di fronte c'è Mbappé, che può vincere per la seconda volta appena prima dei 24 anni, sulle orme del leggendario Pelè. Il confronto fra i due è immediato, ma questo e gli altri dieci uno contro uno chi li vince? Eccoli nella nostra gallery.



