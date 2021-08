Questo pomeriggio a Milano i dirigenti di Torino e Crotone si sono incontrati per portare avanti la trattativa per il passaggio di Junior Messias alla società granata ma la distanza tra le parti resta ampia, come ha confermato Gianni Vrenna, il presidente del club calabrese, al termine del meeting.



"Di Messias con il Torino ne stiamo parlando. Passi avanti dopo l'incontro di oggi? Non molti" ha dichiarato Vrenna. Il Crotone valuta il brasiliano 10 milioni di euro, una cifra ritenuta esagerata da parte dei dirigenti granata.