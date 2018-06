Juan Carlos Osorio, commissario tecnico del Messico, parla dopo la vittoria per 2-1 sulla Corea: "Abbiamo iniziato bene la gara, in generale posso dire che abbiamo fatto un'ottima prestazione e siamo contenti. Il successo lo condividiamo con i tifosi messicani. Ora sotto con la prossima gara. Siamo orgogliosi del nostro cammino, ma non possiamo perdere la concentrazione, la prossima è la gara più importante del raggruppamento. Una nota di merito ai nostri tifosi sempre passionali e gioiosi. Giochiamo per loro. Non perdiamo di vista il prossimo obiettivo: lavoriamo subito con umiltà come se fosse l'ultima gara da affrontare".