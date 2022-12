L’eliminazione del Messico dal Mondiale in Qatar segna anche la fine dell’avventura di Gerardo Martino sulla panchina della nazionale. Dopo la vittoria per 2-1 sull’Arabia Saudita, che non è bastata per superare la fase a gironi, l’allenatore ha annunciato le dimissioni: “Sono il primo responsabile di questa delusione - ha detto in conferenza stampa - e mi assumo la responsabilità del fallimento. Il contratto è scaduto al triplice fischio dell’arbitro”.