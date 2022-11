Il "Tata" Martino, commissario tecnico del Messico, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l’Argentina: "Non nego l'importanza della partita tanto per il Messico quanto per l'Argentina e non nego che il futuro di entrambe probabilmente si deciderà domani. Non ci saremmo mai immaginati al sorteggio uno scenario come quello attuale, ma lavoriamo per il Messico e vogliamo il meglio per il Messico. Vi chiedo, se foste al mio posto cosa fareste? Certamente farò di tutto per far vincere il Messico. So dove sono nato, ma devo fare l'impossibile affinché il Messico vinca e non posso fare altrimenti".