Mesut Ozil allo scoperto: 'Juventus il mio amore italiano, unica mancanza in carriera'

Una lunga carriera ricca di esperienze di altissimo livello per, ma anche un rimpianto:A svelarlo è lo stesso ex trequartista tedesco in un messaggio sui social, tra i tanti club prestigiosi di cui ha indossato la maglia ne è mancato soltanto uno, quello bianconero.- Ozil, 36 anni il prossimo 15 ottobre, si è ritirato dal calcio giocato poco più di un anno fa - marzo 2023 - e ora svela la sua passione per la Juve. Lo fa pubblicando una foto in maglia bianconera, rigorosamente con la numero 10, e un messaggio: "Orgoglioso della mia carriera e di tutti gli straordinari club per cui ho avuto il privilegio di giocare - ne è mancato solo uno: il mio amore italiano, la Juventus. "Juve, storia di un grande amore"".

Proud of my career and all the amazing clubs I've had the privilege to play for - only one club that was missing: My Italian love @juventusfc - Juve, storia di un grande amore #M10 #ForzaJuve