Secondo quanto riportato da 90min, il gioiellino dell'Athletic Bilbao Nico Williams è finito nel mirino di molte big d'Europa come Arsenal, Tottenham, Liverpool, Bayern Monaco e Juventus. Il suo contratto scade al termine delle stagione e in caso di mancato rinnovo sarebbe un grande colpo a parametro zero. Il club però non vuole perdere il gioiellino classe 2002 e il presidente John Uriarte si è detto ottimista sulla situazione contrattuale: "Siamo tranquilli sulla sua permanenza. Pensiamo che prolungherà e resterà con noi, ne sono certo".