Michael Jordan e la sua più grande paura. La leggenda del basket ha confessato in un’intervista a Playboy del 1992, ripescata da As, quella che tuttora è la sua maggiore fobia: “Ero andato a nuotare con un amico, quando è arrivata un’onda gigantesca, trascinandolo via. Mi ha afferrato. Era una presa molto forte, chiamano ‘presa della morte’ il modo in cui ti afferra qualcuno che vede che sta per morire. Ho quasi dovuto rompergli la mano perché mi stava trascinando con lui. E’ morto e, da allora, non sono più stato in acqua. Avevo sette o otto anni. Ora non mi avvicino neanche all’acqua. Non nuoto, non vado d’accordo con l’acqua. In barca non salgo se non ho un giubbotto di salvataggio e non salgo su piccole imbarcazioni. Non me ne frega niente che si sappia. Tutti hanno una fobia, la mia è l’acqua”.