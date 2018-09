Riparte il Processo e lo fa con una nuova figura alla conduzione: Michela Persico. Compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, giornalista televisiva, Michela Persico si è detta onorata di questa possibilità: "Per me è un grande onore avere l’opportunità di condurre una trasmissione così prestigiosa ed un piacere entrare a far parte della grande famiglia di 7Gold. Non vedo l’ora di iniziare e sono convinta che, con una squadra così, potremo lavorare bene per dare soddisfazione alle grandi aspettative che ha il pubblico". Dopo Giorgia Palmas (ora a Milan Tv) e Margherita Zanatta, ora scocca il turno della bella Michela.