Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla a Dazn pochi minuti prima della partita sul campo dello Spezia: "Ieri abbiamo fatto un ottimo allenamento, i giocatori sono stati spietati come chiedo sempre. Mi aspetto oggi di vedere qualità e precisione, pur sapendo che non sarà facile contro una squadra che in casa specialmente mette tanta intensità e pressione in zona palla. Giocano per vincere, e per questo dovremo fare una bella fase difensiva e poi mettere in fase offensiva le qualità che ho citato prima".