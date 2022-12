Clarence Seedorf, ex centrocampista di Milan e Inter, ha ricordato Sinisa Mihajlovic su Instagram: "Il fischio finale della tua partita mi ha paralizzato per almeno un’ora. Nell’ambiente del mondiale tutto va veloce e quasi tutte le persone sono nella loro massima felicità vivendo un sogno. Tu lasciandoci hai creato un vuoto e lo hai riempito di profonde riflessioni sulla vita. In particolare la tua vita. Sei stato un guerriero anche durante la battaglia più dura e mi hai confermato quanto vale la pena lottare per quello che si ama. Tu amavi la vita e te ne sei andato senza avere rimpianti. Con un rispetto e affetto enorme ti saluto amico mio. Ora la pace sarà con te e potrai riposare in eterno. Grazie di tutto caro Sinisa, mando le mie condoglianze alla tua famiglia".