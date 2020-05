, Hammarby, addio al calcio? Sinisa, allenatore del, che a gennaio ha provato a convincere lo svedese a vestire rossoblù, dice la sua alla tv serba Vece sa Ivanom Ivanovicem: “Zlatan mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà in estate. Certamente non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o tornerà in Svezia (all’Hammarby, ndr). Il Bologna l’anno prossimo vorrà lottare per andare in Europa”.Niente Milan, quindi, nel futuro di Zlatan Ibrahimovic. C'è stato un contatto telefonico, nei giorni scorsi, tra il procuratore dello svedese, Mino Raiola, e Ivan Gazidis, ad rossonero, per capire i progetti futuri. E, come anticipato da calciomercato.com, con le parti sempre più lontane, Raiola valuta o un altro club di A o il ritorno in Svezia . O Bologna o Hammarby, conferma oggi Sinisa Mihajlovic.