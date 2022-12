Alla camera ardente per Sinisa Mihajlovic è arrivato in visita anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha dichiarato: 'Mihajlovic è stato un combattente'. Presente anche l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.



11.30 - A Roma, in Campidoglio, è stata aperta questa mattina la camera ardente per rendere omaggio a Sinisa Mihajlovic, morto all'età di 53 anni dopo tre anni di battaglia contro la leucemia. Già dalle prime ore del mattino si è registrata una fila ininterrotta di persone che vogliono dare l'ultimo saluto all'allenatore ed ex calciatore serbo. Tante le lacrime di commozione. I funerali di Mihajlovic si celebreranno lunedì alle 11 a Roma presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza Esedra.



COMMOZIONE ALLA CAMERA ARDENTE PER SINISA: LE FOTO