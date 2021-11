l'è assoluta protagonista nel programma televisivo di Mediaset, condotto da Piero Chiambretti e in onda il lunedì sera. nel quale interpretadi origini miste, metà angolana e metà afghana, ha sfilato per i marchi più esclusivi, fino al suo ingresso a "Striscia la Notizia" come Velina bionda, in coppia con Shaila Gatta. Parla cinque lingue e ha ​ ha incontrato in Cina, dove ha vissuto per parecchio tempo, quello che attualmente è il suo fidanzato e con cui ha una relazione a distanza.