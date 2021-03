Non ci interessa qui valutare se il rigore dato/subito è stato giusto/sbagliato, vogliamo semplicemente capireI criteri di valutazione che abbiamo preso in considerazione sono. Per questa classifica il rigore di Kessie contro l’Udinese (in pieno recupero, decisivo per il pareggio) vale un punto, e quello di Veretout contro il Torino (partita vinta 3-1, il rigore del francese portò al momentaneo 2-0) ne vale tre e quello di Zaccagni segnato contro la Sampdoria (col Verona sconfitto 1-2) ne vale zero. Banalmente: è chiaro che il rigore di Kessie «pesa» di più, ma chi può dire come sarebbe finita la partita se Veretout non avesse segnato il raddoppio? QuindiDa questo punto di vista sono emerse cose interessanti.Quest'anno. Occhio: tutte e cinque le volte il Milan giocava in trasferta.Su 36 complessivi significa. Curiosità:: equilibrio rotto con la Lazio, raddoppio con l’Udinese, gol decisivo col Napoli e della rimonta sul Torinoche ha sbagliato il rigore che contava di più: sull’1-1 contro l’Atalanta, si è fatto parare il tiro da Gollini. Per il resto ne ha segnati due (il momentaneo 2-1 e il definitivo 3-1) contro il Genoa e quello dell’1-1 contro la Roma (partita poi finita 2-2).Ne ha avuti 4, ne ha realizzati 3, ma sono risultati tutti inutili, perché non è mai arrivata la vittoria. Anche Fiorentina e Parma hanno una tendenza negativa. Tre rigori a testa, tre gol. Ma solo 2 punti conquistati, frutto di 2 pareggi. Chi capitalizza al massimo le risorse è il Genoa. Un solo rigore ricevuto, ma pesantissimo, nel derby ligure contro lo Spezia e sul risultato di 1-1. Sul dischetto è andato Criscito e ha fatto gol: era la prima di Ballardini sulla panchina del Grifone. A seguire la tabella con i rigori ricevuti (tra parentesi quelli segnati), i rigori-vittoria e i rigori-pareggio.Milan 16(12) 10 2 32Sassuolo 8 (8) 5 3 18Roma 6 (6) 4 2 14Napoli 5 (5) 4 1 13Inter 5 (4) 4 0 12Juventus 5 (4) 3 1 10Sampdoria 4 (3) 3 0 9Spezia 4 (3) 2 1 7Cagliari 4 (3) 2 0 6Lazio 5 (3) 1 1 4Benevento 4(2) 1 1 4Hellas Verona 3 (3) 1 1 4Atalanta 3 (3) 1 1 4Bologna 2 (1) 1 0 3Udinese 2 (2) 1 0 3Genoa 1 (1) 1 0 3Fiorentina 3 (3) 0 2 2Parma 3 (3) 0 2 2Crotone 4 (4) 0 1 1Torino 4 (3) 0 0 0