. I Ragazzi di Gattuso sono bravi a uscire indenni dai primi minuti della sfida di Siviglia, un inizio complicato e difficile, a causa anche di qualche scelta azzardata del tecnico milanista., perchè troppo lontano dall'area, e Borini, inadatto nel ruolo di esterno basso, senza via di scampo,sulle incursioni degli avversari., aiutato da un volonteroso Bakayoko, ma il suo apporto è condizionato da qualche acciacco che si trascina da tempo. Insomma,, contando su una rosa già non eccelsa sul piano della qualità globale, rosa che sta perdendo petalo su petalo in questo autunno complicato. Ad aiutarlo è necessario un inverno ricco di doni nella gerla della Befana., perchè questo oggi è un reparto ridotto ai minimi termini.A casa Milan stanno progettando una idea pazza. Non sono ancora partite le telefonate, ma, come ai tempi dell' ultimo scudetto. Solo con una degna campagna rafforzamento, il Milan può reggere fino alla fine della stagione; il tempo della semina deve essere anticipato dunque a gennaio, per raccogliere le messi a maggio. Ho scritto "le messi", non Messi, a scanso di equivoci. Dai ,non esageriamo!