Secondo Tuttosport il Milan attuerà una politica di ringiovanimento anche a centrocampo. Il club rossonero ha messo nel mirino centrocampisti giovani e di prospettiva con due profili già rodati come Sensi del Sassuolo e Weigl del Borussia Dortmund, ma anche due giovanissimi in rampa di lancio come i classe 2000 Tonali del Brescia e Tchouameni del Bordeaux.