Tuttosport fa il punto sul mercato dei terzini a casa Milan. Sulla destra i profili di Emerson del Betis (ma di proprietà del Barcellona) e Dumfries del PSV Eindhoven rimangono validi, ma non è nemmeno da escludere che possano rimanere sia Conti sia Calabria. A sinistra, con Laxalt in uscita in direzione Lokomotiv Mosca, è evidente che servirà prendere un vice Theo Hernandez. A gennaio era stato praticamente preso Antonee Robinson e il laterale americano del Wigan, che è guarito dai problemi cardiaci che proprio i rossoneri gli avevano scoperto durante le visite mediche, è un profilo da tenere sott’occhio.