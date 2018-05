Un affare a costo zero, un'idea che si fa sempre più forte. "Un giocatore interessante", così il ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha confermato l'opzione Marouane Fellaini nei giorni scorsi per il centrocampo del Diavolo. Perché quel contratto a scadenza nel prossimo mese col Manchester United diventa un'opportunità; Fellaini ad oggi non ha l'accordo per rinnovare, si è ritrovato proposte molto ricche dalla Turchia e non solo ma ha intrapreso nuovi contatti anche con il Milan. Perché un altro rinforzo dopo Strinic e Reina a parametro zero, può essere proprio lui.



CIFRE E CONTATTI - Entro questa settimana è previsto un nuovo aggiornamento tra le parti. La dirigenza del Milan spera di riuscire a trovare un accordo con Fellaini, ma il vero problema sono i costi che si porta dietro questo affare per un giocatore che a novembre compirà 31 anni: il cartellino è gratuito, vero, eppure ci sono commissioni importanti tipiche dei giocatori che si spostato dalla Premier League a costo zero. In più, Fellaini guadagna 10 milioni di euro al Manchester United e abbassare l'asticella diventa difficile, certamente il Milan non arriverà a quella cifra. Ecco perché oltre al gradimento reciproco serve altro. E perché oggi, Fellaini è una bella idea ma una realtà complessa.