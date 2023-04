#Milan, Abate porta a Ginevra il gruppo al completo per le Final Four di #UEFAYouthLeague pic.twitter.com/B39wwMjIe7 — calciomercato.com (@cmdotcom) April 21, 2023

infatti ha voluto portare con la squadra tutti i giocatori, anche quelli non convocati o infortunati, per fare gruppo e per onorare un risultato raggiunto da tutti.