La competenza tecnica del settore giovanile del Milan approda in Cina. E' stata presentata questa mattina a Casa Milan la prima partnership tra Milan China e il Guizhou Hengfeng, club di calcio professionistico che attualmente milita nella Chinese Super Laegue, la massima divisione calcistica in Cina.

A rendere ufficiale l'accordo ci ha pensato l'amministratore delegato rossonero Marco Fassone che ha spiegato tutti i termini dell'intesa: "Questo è un accordo commerciale che andiamo a sviluppare attraverso la nostra società cinese, Milan China. Quest'ultima ha avuto un periodo di rodaggio con la costituzione della società lo scorso mese di ottobre, poi con lo startup di una serie di contratti stipulati dal nostro direttore commerciale.. E' più un accordo di strategia, di programmazione di lungo periodo. Un accordo volto a massimizzare i ricavi. Per i club cinesi una delle cose più importanti è costruire giovani calciatori cinesi. La Cina è passata dal periodo di grande importazione di stelle, al momento della crescita dei talenti locali. In quest'otticaperché il loro settore giovanile nei prossimi anni si sviluppasse con le metodologie del Milan. In questo caso ha una valenza tecnico/commerciale, vogliamo supportare un settore giovanile per far sì che nascano giocatori cinesi pronti a vestire in un futuro la maglia della loro squadra". Infatti la collaborazione sarà sviluppata secondo questo piano strategico: tre tecnici formati da Ac Milan, secondo il proprio metodo di insegnamento tecnico per il settore giovanile, forniranno una consulenza operativa e straregica al Guinzhou Hengfeng, in particolare per quanto riguarda le formazioni U17 E U19.La partnership è stata fortemente voluta dal Presidente del Milane dalla Presidentessa del: "Sono qui a Milano non per fare shopping questa volta ma per annunciare un accordo a cui teniamo tanto.. Non è solo un accordo commerciale, è una scelta precisa., come quello della nostra Prima Squadra. Il Guizhou Hengfeng è un Club dinamico e ambizioso: ho fortemente voluto legarmi all'AC Milan per il suo know how che coinvolgerà non solo i giocatori ma tutto lo staff societario che, grazie a una continua formazione, dovrà sostenere la crescita sportiva e umana di ogni nostro ragazzo. L'impegno del Guizhou Hengfeng non si limiterà comunque alle categorie U19 e U17: abbiamo il forte desiderio di costruire un settore giovanile completo, partendo dalle basi ed è per questo che stiamo concludendo degli accordi con club satelliti nella provincia di Guizhou per accrescere ulteriormente il nostro settore giovanile, in un progetto che avrà una valenza sia sportiva che sociale".