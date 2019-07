Dopo Rade Krunic e Theo Hernandez, il Milan ha messo a segno il terzo acquisto in questa finestra di mercato. Dall'Empoli, dopo il centrocampista bosniaco, è in arrivo anche il regista classe '97 Ismael Bennacer, protagonista dell'incontro andato in scena quest'oggi tra il direttore sportivo dei toscani Pietro Accardi, il nuovo ds rossonero Massara e il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini.



Le società hanno raggiunto un accordo totale sulle cifre del trasferimento, che saranno di 16 milioni di euro di parte fissa con 1-2 di bonus aggiuntivi. Il calciatore, che ha manifestato da subito entusiasmo di fronte alla prospettiva di giocare per il Milan mettendo in secondo piano l'interesse della Fiorentina, attende ora comunicazioni da parte del suo agente.