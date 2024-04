Milan, Adli ammonito mentre si scaldava: ecco il curioso motivo

35 minuti fa



Curiosa ammonizione subita da Yacine Adli, centrocampista francese del Milan, durante la sfida che i rossoneri stanno disputando all’Olimpico contro la Roma per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Al 51’, l’arbitro Marciniak, designato per questa sfida, ha estratto un cartellino giallo nei confronti di Adli. Il motivo? Mentre l’ex Bourdeaux si stava scaldando a bordo campo, come richiestogli dal proprio allenatore Stefano Pioli, il franco-algerino ha raccolto la palla, posizionandola direttamente per il rinvio di Svilar, senza fornirla all’estremo difensore dei giallorossi. Immediata la decisione del direttore di gara che ammonisce il rossonero, senza che ancora sia entrato in campo.