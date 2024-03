Milan, Adli: 'Non è la Champions, ma vogliamo vincere l'Europa League. Nazionale? Aspetto la Francia'

Redazione CM

Yacine Adli, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa per presentare la sfida tra Milan e Slavia Praga, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e in programma domani alle 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano.



VINCERE PER UN RITORNO IN DISCESA - "Cercheremo di metterli sotto pressione sin dal primo minuto. Sappiamo che ci aspetta un avversario forte, saremo pronti"



COMPETIZIONE IMPORTANTE - "Quando il Milan gioca un torneo l'obiettivo è sempre quello di vincere. L'Europa League non è la Champions, ma ci sono squadre di alto livello e anche noi lo siamo: per dimostrarlo bisogna vincere".



SCELTA SULLA NAZIONALE - "Da giocatore voglio giocare al livello più alto, quindi per me giocare con la Francia è un obiettivo; non è il momento di spiegare perché".



DIFFERENZE NEL GIOCARE CON MUSAH, REIJNDERS O BENNACER - "Non so se sono diventato un punto di riferimento per il Milan, ma abbiamo centrocampisti forti di qualità differenti. Ci vogliamo tutti bene e vogliamo tutti far rimanere la squadra ad alto livello".



MIGLIORAMENTO NELLA FASE DIFENSIVA - "Con lo staff abbiamo lavorato tanto sotto questo aspetto che mi mancava l'anno scorso. Io lo sapevo ed è stato più facile lavorarci su. Ora vedo cose che non vedevo prima, voglio crescere ancora".