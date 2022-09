Esordio con vittoria. Non solo per Charles de Ketelaere, il gioiello acquistato in estate dal Milan. Una prima da ricordare per il nuovo patron rossonero, che. Sarà l'occasione per complimentarsi con tutto il gruppo e per ribadire le intenzioni di RedBirld, ovvero dare continuità al progetto iniziato da Elliott. L'obiettivo è continuare a vincere in Italia e tornare a essere protagonisti in Europa,Per fare questo è fondamentale costruire un nuovo impianto di proprietà. In quest'otticaIl 19 settembre inizierà il dibattito pubblico per lo stadio nell'area di San Siro, al termine del quale Milan e Inter decideranno se andare avanti con l'opzione milanese o valutare l'alternativa Sesto San Giovanni. S articolerà in dieci incontri, cinque pubblici (aperti ai cittadini) e altri cinque dedicati agli esperti, per un totale di 40 giorni.L'obiettivo resta quello di iniziare i lavori nel 2023.