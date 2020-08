@_lucafazzini





. Parte dall'Irlanda, con sfida in gara unica, l'avventura continentale dei rossoneri. Riflettori accesi il 17 settembre al Tallaght Stadium di Dublino. Un sorteggio che mette di fronte la banda Pioli alla Juventus d'Irlanda: per anni, infatti, i biancoverdi hanno fatto incetta di titoli in patria.La storia dello Shamrock parte da lontano, da molto lontano. E ha contorni pocco notidi: per anni, infatti, si è fissata nel 1901 la data di fondazione. Ricerche recenti, tuttavia,. Nel 1921 il club si unisce alla Leinster Senior League e l'anno successivo ottiene subito il titolo. Gli anni '30 si aprono con il doppio successo in Coppa FAI e si chiudono con due titoli nazionali consecutivi. Nel 1945, nonostante la guerra, il calcio irlandese è in grado di attirare parecchi tifosi: la finale di Coppa FAI fa registrare il record di ben 41.238 tifosi. Nel 1957 lo Shamrock diventa il primo club irlandese a partecipare a competizioni europee: il battesimo è un pesante 6-0 firmato dal Manchester United. Un episodio degno di nota si registra nel 1987, quandoAltro anno significativo è il 2003: mentre il Milan, in quel di Manchester, batteva la Juve nella finale di Champions League, lo Shamrock rischiava il fallimento. Due milioni di debiti pendevano sulle spalle del club, salvato dai tifosi:. Un dna che viene mantenuto anche oggi: nella descrizione ufficiale sul sito del club, infatti, viene spiegato: "La maggior parte dei tifosi di calcio non hanno altra scelta che restare fuori al proprio club. Non hanno alcun contributo su come viene gestito il club e viene plasmato il suo futuro.. Tifosi che, per gli Hoops (nome che rimanda alle strisce biancoverdi della divisa), sono fondamentali.Sono due i precedenti del Milan contro squadre irlandesi: nel 1975 i rossoneri conquistarono uno 0-0 in trasferta e un 3-0 a San Siro contro l’Athlone Town, nei sedicesimi di finale della Coppa Uefa. Interessante, però, è il precedente del luglio 2010, nel terzo turno preliminare di Europa League. Gli irlandesi ospitarono la Juve di Del Neri, che vinse 2-0 grazie alla doppietta di Amauri. Bianconeri che scesero in campo con Storari, Motta, Bonucci, Chiellini, De Ceglie; Sissoko, Marchisio, Lanzafame, Pepe; Diego, Amauri.. Lo scorso anno, invece, al Tallaght Stadium scese in campo l'Under 21 di Paolo Nicolato: in campo, per le qualificazioni a Euro2021, anche, promesso sposo rossonero.Lo Shamrock si presenterà all'appuntamento in condizioni migliori rispetto al Milan: gli irlandesi hanno infatti già disputato 9 giornate di campionato e sono attualmente primi con 7 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. All'orizzonte, per gli Hoops, c'è però l'appuntamento con la storia: a Dublino arriva Ibrahimovic con il suo Milan. Il 17 settembre è già cerchiato in rosso sul calendario...