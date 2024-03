Il Milan prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta del Franchi contro la Fiorentina. Una buona notizia per Pioli è il ritorno a Milanello di Pobega, fermo ai box dal 21 dicembre dopo che si era sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro. Il centrocampista giuliano ha iniziato un lavoro personalizzato. A parte anche Bennacer che sta recuperando da un problema muscolare avvertito con la nazionale algerina. Terracciano invece è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo.



RIECCO I NAZIONALI - Musah e Pulisic sono rientrati oggi in Italia dopo la vittoria nella Nations League con gli USA. Entrambi i giocatori sono rimasti a riposo e inizieranno a preparare la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina a partire da domani. Stesso iter anche per Leão, liberato anzitempo dal Portogallo per scelta tecnica.