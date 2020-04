è uno dei club più antichi nella storia del calcio. È stato fondato a Birmingham nel 1874. Nella sua gloriosa storia ha vissuto momenti straordinari come la conquista della Coppa Campioni del 1982, ma anche anni difficili. In 146 anni di storia è retrocesso per 5 volte in seconda divisione. La penultima volta accadde nel 1987. Nel 1988 fu di nuovo promosso in First Division e rimase nella massima serie, divenuta poi Premier League, per quasi 30 anni ininterrottamente.Si trattava di un tedesco laureatosi ad Harvard che veniva da un’esperienza quinquennale all’Arsenal comeIl suo impatto con l’ambito sportivo non era stato certo dei migliori, a giudicare dall’annus horribilis dei Villans.anzi non trovò più nessun altro incarico nè in Premier nè altrove.con il quale aveva lavorato a Londra, decise di portarlo ale di ricollocarlo nell’ambito economico-amministrativo.e con ogni probabilità sarà il prossimo Direttore Sportivo del Milan.Uno dei più evidenti limiti dell’ultimo quinquennio rossonero è di aver affidato i ruoli-chiave della società a figure non all’altezza, prive della necessaria esperienza.Non sto a fare l’elenco di allenatori, amministratori delegati e direttori sportivi improvvisati, senza la necessaria esperienza, magari pure strapagati.del recente passato rossonero. Magari non erano allenatori o dirigenti esperti, ma sicuramente conoscevano il Milan, il calcio italiano e godevano dell’appoggio dei tifosi.(ne ha una, ma è quella dell’Aston Villa, quindi meglio dimenticarla),Speriamo che almeno non venga strapagato.Intanto nelle ultime ore arrivano conferme sul fatto che sarà proprio lui il prossimo DS del Milan. E queste conferme arrivano. Una sorta di “endorsement” proposto per tutti i nuovi arrivi di Casa Milan, soprattutto per quelli meno conosciuti.È lo stesso processo comunicativo che stiamo constatando per il tecnico, già ribattezzato “erede di Sacchi mago delle plusvalenze e del bel gioco”.successi e spunti che consentono di imbastire questa promozione preparatoria al suo arrivo sulla panchina rossonera. E quindi non è così difficile presentarlo come un “grande allenatore”.Stamattina ho avuto la risposta. Ho letto infatti che l’ex DS dell’Aston Villa retrocesso è stato il protagonista dell’operazione, guarda caso l’unico acquisto davvero azzeccato degli ultimi anni. L’ex Villans dunque non si è pronunciato sulle operazioni Leao, Duarte, Krunic e Saelemaekers, ma solo su Hernandez. Complimenti davvero. A lui e a chi l’ha scritto. Dimenticandosi che fino a 15 giorni fa tutti, probabilmente lui compreso, scrivevano e dicevano che Theo Hernandez era stato un “colpo” firmato da Paolo, ma Boban e Maldini gliel’hanno impedito...