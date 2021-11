Massimo Ambrosini, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, parla al Corriere della Sera dei rossoneri: “Per i viola sarà dura. I rossoneri oggi sono una squadra matura, che sa quello che vuole e come ottenerlo e certo affrontarlo senza i due centrali titolari non è il massimo. Credo che la chiave starà lì, in come Italiano deciderà di ovviare a quelle assenze. A proposito. Con la Juve ho visto un Quarta pazzesco, sta diventando fortissimo".