Il Milan non perde di vista Matias Viña, terzino sinistro uruguaiano classe '97 sondato con forza nel corso dell'ultimo mercato invernale, prima del suo trasferimento Nacional Montevideo al Palmeiras. E' stato più che un'idea per il club rossonero come vice Theo Hernandez e non è detto che non possa esserlo anche nel futuro prossimo.